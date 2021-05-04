مراجعة هاتف Vivo v21e السعر والمميزات

Vivo v21e هاتف آخر من هواتف شركة Vivo والذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع هاتف Vivo الآخر وهو Vivo v21 ، يأتي الهاتف بمميزات أقل عن أخيه Vivo v21 فالشاشة تأتي بمعدل تحديث أقل 60 هيرتز بدلاً عن 90 هيرتز ، وكذلك المعالج فقد تغير هو الآخر فيحتوي الهاتف علي معالج من شركة كوالكوم وهو snapdragon 720G وبذلك تم تخفيض سعر الهاتف أيضاً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

وزن الهاتف 171 جراماً.

يتوفر الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Vivo المميزة FunTouch 11.1 .‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الجيل الرابع 4G بالإضافة إلى كارت ميموري أيضاً .‌

شاشة الهاتف 6.44 إنش من نوع Amoled وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بمعدل 409 بكسل لكل إنش ، أبعاد عرض الهاتف 20:9 .‌

تدعم الشاشة HDR10 مع سطوع يصل إلى 430 شمعة وتردد يصل إلى 60 هيرتز ، والشاشة ليست كاملة حيث توجد حواف سفلية مع نوتش صغير للكاميرا الأمامية علي شكل Infinity U. ‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 720G ، النواتين الأقوي من نوع Kyro 465 Gold بتردد 2.3 جيجا هرتز ، مع دقة تصنيع 8 نانو متر ومعالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.‌

الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F/2.0 بدقة 44 ميجا بكسل وتدعم HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

الكاميرا الخلفية ثلاثية: الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.9 ودقة 64 ميجا بكسل ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو . ‌

تدعم الكاميرات فلاش LED و HDR و التصوير panorama ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ودعم المثبت الإلكتروني EIS.‌

بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن USB C .‌

يوجد مدخل 3.5 الخاص بسماعة الأذن .‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC .‌

بصمة الهاتف موجوده أسفل الشاشة مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق .

مواصفات هاتف Vivo v21e :سعر الهاتف :

يتوفر الهاتف بنسخة واحدة فقط وتأتي بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام وتم تسعيرها بسعر 290 دولار أي ما يساوي 4500 جنية مصري .