وفاة المطرب المصري ماهر العطار عن عمر ناهز 83 عاما

نعت نقابة الموسيقيين في مصر المطرب ماهر العطار الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما.
وقالت نقابة الموسيقيين في بيان إن الراحل دخل المستشفى قبل أيام لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.
ولد العطار عام 1938 بحي باب الشعرية في القاهرة وحصل على بكالوريوس التجارة ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية.
اشتهر بغناء اللون الشعبي في حقبتي الخمسينات والستينات من القرن العشرين كما شارك في بعض الأفلام السينمائية منها (حب وحرمان) و(احترسي من الحب) و(بنات بحري) و(النغم الحزين).
ومن أشهر أغانيه (بلغوه) و(افرش منديلك على الرملة) و(مين يآمن لك مين) (ورد الجنانين) و(قمري أنا) و(قلبي سألته عليك) و(الحارس الله) و(دوبوني الغمزتين).
غاب عن الساحة الغنائية منذ سنوات بعيدة ولم يظهر سوى في لقاءات تلفزيونية محدودة للغاية.
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