بعد 27 عاما .. بيل جيتس يعلن الانفصال عن زوجته ميليندا

جدة - نرمين السيد - أعلن الملياردير الأمريكى بيل جيتس، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذى السابق لـ شركة مايكروسوفت، إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج، وفقا لـ"سى إن بى سى" الأمريكية.





وكتب جيتس، فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتى وقع عليها هو وزوجته، أنهما فكرا جيدا فى قرارهما وبذلا كثيرا من الجهود قبل التوصل إلى قرار إنهاء الزواج، وقال إنه على مدار 27 عاما، قاما بتربية 3 أبناء رائعين، وأسسا مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء العالم، لمساعدة الناس على أن تكون حياتهم أكثر صحة ونجاحا.

طلاق بيل جيتس من زوجته

وأشار بيل جيتس إلى أنهما سيعملان معا فى المؤسسة، ولكن ليس كزوج وزوجة، وطلبا بمراعاة خصوصيتهما فى المرحلة الجديدة من حياتهما.

والتقى بيل وميليندا جيتس فى شركة مايكروسوفت، وكانت مديرة تسويق فى شركة البرمجيات، وتزوج الاثنان فى هاواى فى عام 1994.

يأتى هذا الإعلان بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة "أمازون"، أنه وزوجته ماكينزى انفصلا.

جدير بالذكر، أن بيل جيتس وجيف بيزوس من بين أغنى الأشخاص فى العالم ، وتتنافس أمازون ومايكروسوفت فى مجال التكنولوجيا.