جنوب أفريقيا تتلقى الشحنة الأولى من لقاح ”فايزر” 

تلقت جنوب أفريقيا أول شحنة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، مكونة من 325000 جرعة ووصلت في وقت متأخر من يوم أمس الأحد إلى مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ.
جنوب أفريقيا تتلقى الشحنة الأولى من لقاح الولايات المتحدة تبحث إجراء قد يسرع عملية إنتاج اللقاحات ضد كورونا في الدول النامية
وتتوقع سلطات البلاد تلقي ما يقرب من 4.5 مليون جرعة من اللقاح المزدوج بنهاية يونيو.
هذا واستأنفت جنوب أفريقيا إعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" المكون من جرعة واحدة للعاملين في مجال الصحة في 28 أبريل الماضي بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب مخاوف من احتمال ارتباطه بجلطات دموية نادرة.
ولقاح "جونسون آند جونسون" هو اللقاح الوحيد الذي يتم استخدامه في البلاد منذ توقف لقاح "أسترازينيكا" في فبراير.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من الطرح الوطني للقاحات، والتي ستشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، في 17 مايو.
ووفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت جنوب أفريقيا أمس الأحد 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد - 19 في 24 ساعة ماضية.
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