إيطاليا ترصد 5948 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، 5948 إصابة و256 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5948، ليصل العدد العام إلى مستوى 4050708 حالات، بينها 423558 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 29 أبريل 14329 حالة، وفي 30 أبريل 13446، وفي 1 مايو 12965، وفي 2 مايو 9148.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 256 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121433 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بالمرض يوم 29 أبريل إلى 288 حالة، وفي 30 أبريل 263، وفي 1 مايو 226، وفي 2 مايو 144.

لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3505717 شخصا بعد رصد 13038 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.