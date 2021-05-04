بريطانيا تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل حالة وفاة واحدة و1649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. بريطانيا تسجل حالة وفاة واحدة بكورونابريطانيا تسجل 1671 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كما أفادت وزارة الصحة بأن 34588600 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 4420201، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 127538. ويذكر أن يوم الاثنين هو يوم عطلة رسمية في بريطانيا مما يؤثر على أرقام الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها.

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