البنتاجون: على حكومة بغداد تحديد الجهة المسؤولة عن قصف قاعدة بلد الجوية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البنتاجون "سنواصل الحرب ضد الإرهاب بعد عشرة أعوام على تصفية بن لادن ولا نقلل من خطر "القاعدة" وغيره".
وأضاف البنتاجون "القوات المسلحة الأمريكية فى المنطقة تعتمد على قنوات ديبلوماسية لإيصال رسائلها".
وتابع "سلاح البحرية يتواصل مع السفن الإيرانية لمنع وقوع أى تحرش قد يؤدى لصدام".
وتعرضت قاعدة بلد الجوية العراقية، فى وقت سابق مساء اليوم، لهجوم صاروخى، لم ينتج عنه خسائر، وقالت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إن هذه الأعمال هدفها إضعاف قدرات القوات الأمنية.
وشددت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، على أن الهجمات الصاروخية على قاعدة بلد الجوية لن تمر دون حساب.
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