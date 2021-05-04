نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 جوان رابط التسجيل للمشاركة في مسابقة الأساتذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامناً مع اقتراب موعد التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 ، نتابع معكم أول بأول مع رصد تفاصيل تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 الطور الابتدائي والثانوي والمتوسط، وستعلن وزارة التربية الوطنية عن بدء انطلاق التسجيل في مسابقة الأساتذة وهو نفس الموعد الذي سيتم تحديده لفترة إيداع ملفات تسجيلات مسابقة الأساتذة 2022 مثلما تُعلن الوزارة خلال الإعلان عن مسابقة الأساتذه في الجزائر ، سنذكر لكم عبر التقرير أهم ما يخص تسجيلات مسابقة الأستاذة 2021.

التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021

نبدأ معكم بتعريف استمارة التسجيل الإلكترونية ، والتي يتم طباعتها بعد انتهاء القيام بعملية التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 ، فيما سنتعرف على شروط التسجيل مسابقة الأساتذه الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي بجميع الولايات بالجزائر ، وتحتوي استمارة التسجيل في مسابقة الأساتذة على طلب خطي للمشاركة في مسابقة الاساتذة 2021، نسخة 1 من البطاقة الوطنية، نسخة 1 من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفق بها كشوف النقاط كاملة المتعلقة بسير العملية الدراسية أو التكوينية للمترشح الدراسي، 2 صور شخصية، وأخيراً وصل دفع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل.

وعن مسابقة الأساتذة فتعتبر من أهم المسابقات التي تُقام على مستوى الجزائر بهدف العمل على توظيف المتخرجين بالتخصصات التربوية وتكون تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 تحت رعاية وزارة التربية الوطنية بشكل سنوي ، ومن الجدير ذكرة أن موعد التسجيل في مسابقة الأساتذة كان مُحدد له العام الماضي رغم أنه تم إلغاء البدء في انطلاق التسجيل في مسابقة الأستاذة 2021 بسبب تفشي وباء كورونا ومن المتوقع أن يتم البدء في استقبال مشاركة المترشحين وفتح موقع تسجلات مسابقة الأساتذة 2021 الطور الابتدائي قريباً

موقع التسجيلات في مسابقة الأساتذة 2021

قبل أن نرفق رابط موقع تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 للطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، نود أن نتعرف على بعض التعليمات التي يجب على المتقدم العمل بها والنظر إليها للمشاركة في مسابقة الأساتذة والتي جاءت عالى النحو التالي:

لا تقبل إلا الإقامة في الولاية حيث منصب الشغل

لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج آجال التسجيلات

لا تقبل إلا شهادات النجاح النهائية أو المؤقتة

لا تقبل الشهادات الإدارية المسلة من الجامعات لتدريس بعض الفروع غير المذكورة في شهادة النجاح

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الشهادات المودعة خلال فترة التسجيلات

من خلال موقع التربية الوطنية الجزائرية تم التأكيد على رابط موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 والذي سيتم تفعيلة قريباً كما توقعت بعض المصادر المُطلعة، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 لتوظيف المتخرجين بالتخصصات التربوية.