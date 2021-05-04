طلب راتب الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa وكيفية تسجيل طلب جديد

راتب الضمان الاجتماعي الذي يستمر تقديم الطلبات للحصول عليه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك للفقراء والذين لا يكفي الراتب الشهري لهم نفقات الحياة، وتتيح الوزارة التقديم والتحديث طوال العام في حال كان الفرد المستفيد تنطبق عليه شروط الاسستحقاق التي تقرها وفق ألية محددة للصرف ومواعيد للصرف الشهري تقرها طوال شهور العام وكيفية الصرف.

رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من عشرات البرامج الاجتماعية الحكومية التي قامت المملكة بإطلاقها مساعدة المواطنين السعوديين الفقراء، وذلك حسب شروط الاستحقاق لتلك الفئة المحددة من الشعب، وتأتي ضمن خطط التكافل المجتمعي لاستقابل المبالغ النقدية من الزكاة لتوزيعها على فقراء الوطن، ويعتبر من أهم وأنجح البرامج الاجتماعية واكثرها استقبالا لطلبات المواطنين من كافة أنحاء المملكة، حيث تتيح الوزارة العديد من الخدمات:

تقديم رواتب شهرية للمواطن السعودي الذي يعتبر من فئة الفقراء.

يتم تقديم رواتب لأصحاب الحالات الخاصة ضمن برنامج “التأهيل الشامل”.

يقوم الموقع باستقبال طلبات التسجيل الجديدة.

يتيح الاستعلام عن الطلبات.

يتم مراجعة جميع الطلبات للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق.

يتيح الموقع تقديم الاعتراضات.

يتم الاتصال المباشر مع موظفي الوزارة على رقم 19911.

يكون مواعيد العمل في رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ومن الساعة الثامنة مساء وحتى منتصف الليل.

صرف راتب الضمان الاجتماعي

بالإضافة إلى بتحديد مواعيد صرف رواتب الضمان، والتي من المقرر لها الصرف على يوم 13 مايو 2021، تتيح الوزارة ايضا استقبال طلبات التسجيل الجديد وكذلك متابعة الطلبات بالطريقة التالية:

تسجيل الضمان الاجتماعي الاستعلام عن طلب الضمان يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة رقم الهوية يتم اتباع الخطوات اللازمة لتسجيل طلب جديد. يتم الحصول على رقم الطلب. يتم الدخول على رابط الاستعلام عن طلب لوزارة الموارد البشرية. يقوم المستخدم بكتابة رقم الطلب. يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالمسجل. يقوم بكتابة رمز التحقق. ثم يبدأ العرض.

شروط الحصول على معاش الضمان

تقوم الوزارة بوضع عدد من شروط الضمان الاجتماعي وذلك ليتم اتباعها من المتقدمين للحصول على المعاش، ويكون من خالف تلك الشروط أو لم تنطبق عليه جميعها محروما تلقائيا من الصرف أو الاستحقاق، وتأتي تلك الشروط في سبيل ضمان استمرارية الحصول على الدعم ووصول كل المال المستحق إلى الفئات الفقيرة والتي تتأثر بالظروف المجتمعية والاقتصادية وفئة التأهيل الشامل ايضا من المعاقين والأرامل والمطلقات واصحاب الأمراض المزمنة، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، أو من اب أو أم سعوديين.

أن يكون له راتب شهري اقل من 2600 ريال للفرد واقل من 3000 ريال لرب الاسرة.

أن يكون مقيما بشكل كامل بالمملكة.

ألا يمتلك أملا عقارية أو أراضي زراعية.

أن يقوم بتقديم ما يفيد قيمة الدخل الشهري.

وتكون فئة التأهيل الشامل بتقديم شهادات طبية حديثة ومعتمدة تثبت الاستحقاق.

ويستمر استقبال طلبات الضمان طوال العام حيث يكن متاحا لجميع أفراد الشعب، غير برامج اجتماعية أخرى مثال حساب المواطن، حيث يستمر موظفي الوزارة في العمل طوال الوقت على دراسة ومراجعة الطلبات ومقارنة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات العامة لهم في مؤسسات المملكة وذلك للتأكد من البيانات وضمان الاستحقاق ووصول الدعم المادي إلى مستحقيه من المواطن الفقير مستحق الزكاة.