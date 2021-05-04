الان تسجيل منصة تبرع الخيرية donations.sa لمصارف زكاة الفطر بالمملكة

رابط تسجيل منصة تبرع الخيرية الت أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمصارف الزكاة الشرعية، زكاة الفطر لشهر رمضان 1442، والتي بحث جميع الصائمين في رمضان قبيل وقت الفطر عن دفع زكاة الصيام قبل انتهاء الشهر الكريم لضمان صلاحية وصحة الصام، وقد قامت المملكة بإنشاء مئات المنصات الخيرية ومنها منصة تربع لاستقبال زكاة الفطر.

المنصات الخيرية بالمملكة

منصة تبرع الخيرية

هي أحد الجمعيات والمنصات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشائها للأعمال الخيرية، حيث تقوم المنصة باستقبال تسجيلات أهل الخير والراغبين عن دفع أموال الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرويتم صرفها في المصارف الشرعية والتي من أهمها فقراء الأمة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم تخصيص أعدادمن المبالغ والترعات لوزارة الموارد البشرية، وذلك لضمان وصول الاموال إلى المستحقين بشكل رسمي، ويقوم المستخدم أولا بالدخول على الرابط الرسمي للصفحة الرئيسية للمنصة والإطلاع على شروط التسجيل وكيفية الدفع أولا قبل التبرع عليها.

يتم الدخول على رابط منصة تبرع الخيرية يتم تحديد قيمة المبالغ الذي يتم التبرع به، ابتدا من 22 ريال سعودي. يقوم المستخدم بتسجيل رقم الهاتف الجوال. يضغط ايقونة تبرع الآن.

خطوات تسجيل منصة تبرع الخيريةقيمة زكاة الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ ايام قليلة أن قيمة الززكاة على الصيام للفرد هي 30 ريال سعودي، على أن التبرع بقيمة هذا المبلغ بالمال أو بالحبو أو التمر أو ما يعادله، ويفضل أن يتم الصرف للمستفيدين المستحقين لتعظيم الأجر، وتكون تلك المنصة التي تأتي تحت رعاية المملكة من المصارف المقبولة للمواطن المتبرع، ويجب أن يكون المبلغ الذي يكون الحد الأدنى له 30 ريال النخصص لزكاة الفطر أن يتم صرفه قبل أول أيام العيد، وذلك لضمان قبول الصيام.

يمكن لكل فرد صام الشهر الكريم التوجه المباشر إلى الدفع في المنصة الإلكترونية قيمة زكاة الفطر عن نفسه وعن زويه، وذلك بعدما قامت الهيئات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، هيئة الفتوى والزكاة، بتحديد المبلغ المقرر عن الفرد، وأكدت على ضرورة سداد زكاة الفطر قبل اليوم الأخير من رمضان وايضا قبل الشروع في صلاة العيد ليتم استكمال أجر الصام في هذا الشهر الكريم.