تسجيل 6 إصابات بـ السلالة الهندية لـ كورونا فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموع "روسيا اليوم"، معهد باستور الحكومى للأبحاث إنه رصد ست حالا إصابات مؤكدة من السلالة الهندية لـ فيروس كورونا فى ولاية تيبازة الساحلية التى تقع على مسافة 70 كيلومترا تقريبا إلى الغرب من العاصمة الجزائر.
السلالة الهندية
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت يوم الخميس الماضى عن تمديد الحجر الصحى فى 19 ولاية، للحد من انتشار فيروس وباء "كوفيد 19".
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