استعلم نتائج الثالث متوسط العراق اقتراب إعلان نتيجة الطلاب وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط ينتظر طلاب الفصل الثالث المتوسط 2021 إعلان نتائجهم الآن، ولذلك وزاد معدل البحث عنها عبر محركات البحث الإلكترونية، مما دفع وزارة التربية العراقية للإعلان عن اقتراب موعد ظهور النتائج خلال ساعات قليلة من الآن من اجل طمأنة كلا من أولياء الأمور والطلاب، حيث أكدت الوزارة الانتهاء من تصحيح الأوراق والاختبارات للطلاب، بالإضافة إلى اعتماد الدرجات، ويتم حالياً توفيرها ورفعها عبر منصة وزارة التربية العراقية للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتائج التمهيدي 2021 الثالث المتوسط

لقد خضع طلاب الصف الثالث المتوسط 2021 باختبارات الفصل الدراسي الثاني وفق مجموعة من التدابير الاحترازية التي وضعتها دولة العراق والتي بدورها ضمنت عدم انتشار العدوى فيمنا بينهم، وذلك من اجل مكافحة فيروس ووباء كورونا المنتشر في مختلف بلدان العالم الآن.

كما أكدت وزارة التربية العراقية أن معدلات نجاح الطلاب قد وصلت في العام الدراسي 2020/2021 إلى 95%، مما يدل على توفيق الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بذلك العام، مما يؤشر أيضا بنجاح خطة دولة العراق الموضوعة من أجل استكمال العام الدراسي في ظل كل تلك الظروف التي يمر بها العام نتيجة لوباء كوفيد19.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط داخلي وخارجي 2021

لقد وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية استعلام الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث المتوسط 2021 من خلال المنصة الرسمية لها، ويمكنكم التعرف على كيفية الاستعلام من خلال الخطوات الآتية:

أولا: قم بالدخول على موقع “وزارة التربية العراقية“.

ثانياً: عليك كتابة بيانات الحساب لتسجيل الدخول (كود الطالب – كلمة السر).

ثالثاً: قم بالدخول على “نتائج الطلاب”.

رابعاً: عليك اختيار “نتائج التمهيدي الصف الثالث المتوسط”.

خامساً: سيطلب منك الموقع حينها كتابة بعض البيانات المتعلقة بالطالب مثل الاسم والمحافظة ورقم المقعد من أجل إتمام عملية الاستعلام”.

سادساً: اضغط على كملة “عرض النتيجة”.

بمجرد إتمام تلك الخطوات بالترتيب ستظهر لك نتيجة جميع المواد الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 للصف الثالث المتوسط بالعراق.

تحديث اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان الكريم حيث تستمر عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات في كل مكان في جمهورية العراق الشقيقة نحو التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة في كل مكان في دولة الجزائر، ونواصل معكم تفاصيل معرفة النتائج في جميع المحافظات المتوالي ظهورها فور اعتماد النتيجة وإعلانها الفترة المقبلة.