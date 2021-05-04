الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا
يتوالى وصول المساعدات الدولية إلى الهند التي تواجه تفشياً واسعاً لفيروس كورونا وتسجّل عدد وفيات قياسيا جديداً كل يوم.
وأعلنت الهند، الاثنين، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا. وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.
وقد أحصت البلاد 3689 وفاة إضافية الأحد، في أعلى حصيلة يومية مسجّلة.
ومع تسجيل 368,147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون، في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218,959 وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وتأتي الهند إلى جانب البرازيل في خط المواجهة الأولى مع وباء كوفيد-19.
مساعدات دولية
ويستمرّ وصول المساعدات الدولية الموعودة من أكثر من 40 دولة.
واستقبلت نيودلهي الأحد طائرة شحن فرنسية تحمل 28 طناً من المعدّات الطبية من بينها ثمانية مولّدات أوكسجين قادر كلّ منها على توفير حاجات مستشفى هندي من 250 سريرا، بحسب السلطات الفرنسية.
وحطّت طائرة عسكرية أميركية الجمعة في نيودلهي، تنقل معدّات طبية، تبعتها طائرة ألمانية السبت.
وأعلنت بريطانيا من جهتها أنها ستُرسل ألف جهاز تنفس إضافي إلى هذا البلد الذي يعدّ 1.3 مليار نسمة.
وفتحت الهند السبت، مجال التلقيح ضد كوفيد-19 أمام مجمل سكانها البالغين، أي حوالي 600 مليون نسمة. لكن ولايات عدّة حذّرت بينها ماهاراشترا ونيودلهي وهي من بين الولايات الأكثر تضرراً، من نقص اللقاحات.
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