مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب لمستحقي الضمان الاجتماعي وذلك مع العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك حيث تساءل المئات من المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد إيداع الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تعد أحد أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل للأفراد من متوسطي ومحدودي الدخل، ويريد الأفراد المستحقين لدعم المساعدة المقطوعة معرفة مواعيد الصرف الخاصة بهم لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس والمخبوزات وغيرها، لذا سوف نوفر لكم كافة المعلومات حول مواعيد الصرف الخاصة بعام ١٤٤٢ هجرية، والاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان ومعرفة كافة التفاصيل من المنزل.

ومع إيداع المساعدة المقطوعة خلال تلك الأيام نعلن لكم عن الشروط تم وضعها مسبقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأهم تلك الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص سعودي أصيل.

الإقامة داخل حدود المملكة بشكل دائم.

ألا يقل عمر الفرد عن خمس وثلاثون عام.

ألا يكون لديه الفرد أي سجلات تجارية.

ألا يكون الفرد لديه أملاك وأراضي.

إذا كان الفرد متزوج فإن راتبه لا يجب أن يتجاوز ٨ آلاف ريال سعودي.

إذا كان الفرد أعزب فلا يجب أن يزيد راتبه الشهرى عن ٣آلاف ريال سعودي.

يمكنك الاستعلام عن مواعيد إيداع المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي في حياتي المستفيدين البنكية من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وتسجيل الدخول، وإدخال رقم الطلب الخاص بالمستفيد ورقم هويته الوطنية، وإدخال أي معلومات يطلبها الموقع من المستفيد، ومن ثم الضغط على أيقونة استعلام، بعد ذلك سوف يوفر لك الموقع كافة التفاصيل الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة في الدفعة الجديدة.