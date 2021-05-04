لينك تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 الشروط المطلوبة ومواعيد التقديم

لينك تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 يهتم بالحصول عليه العديد من الطلاب الجامعيين الراغبين الانضمام على قوات الدفاع السعودية بعد إنهاء دراستهم في مختلف الجامعات، لكن هناك شروط التقديم في وزارة الدفاع السعودية يجب توفرها في المتقدم بما يضمن اختيار المتقدمين بدقة وعناية شديدة على أن يتم التقديم على بوابة القبول الموحد من أي مكان في المملكة، لذا نجد لينك تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 الأكثر بحثًا هذه الأيام بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول للجامعيين من مختلف مدن المملكة، فالجميع يرغب معرفة التفاصيل وطريقة التقديم على بوابة القبول الموحد ومواعيد التقديم واختبارات القبول والكشف الطبى بجانب التخصصات المطلوبة هذا العام.

لينك تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أتاحت وزارة الدفاع السعودية لينك التقديم في الوظائف العسكرية للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد في الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع.

الضغط على المتقدمين الجامعيين.

الضغط على التسجيل.

إضافة جميع المعلومات المطلوبة عن الطالب ووالديه.

تحميل المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الضغط على تسجيل

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ واستثناء من كان مع والده لأداء خدمة خارج المملكة. يتراوح عمره من 17 ـ 40 سنة. حسن السير والسلوك. اجتياز اختبار القدرات العامة. لايقل الطول عن 160 ويتناسب مع الوزن. أدي الدراسة الجامعية بنظام الانتظام الكلي. لايقل تقديره عن جيد. لا يعاني من الأمراض المزمنة. اجتياز اختبارات دورة الضباط وزارة الدفاع.

شروط التقديم في وزارة الدفاعمواعيد التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين

أفادت وزراة الدفاع السعودية فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية الخاصة بها بداية من اليوم الأحد 20-9-1442 والتقديم على الكليات العسكرية يوم الثلاثاء 20-10-1442 على موقع لجنة القبول والتسجيل وزارة الدفاع.

ونتابع معكم كل مايخص تفاصيل التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين 1442 والمشكلات التى تواجه المتقدمين والعمل على حلها بسهولة.