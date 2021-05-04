موعد فتح الطيران بين السعودية ومصر مايو 2021 هل سيتم فتح الطيران بعد العيد؟

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة المصريين الذين يعملون بالخارج في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، وهذا بعد إغلاق حركة الطيران بين البلدين مرة أخرى بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ويخشى الكثيرين من المصريين عدم فتح الطيران حيث يريد الكثير منهم العودة إلى مصر لتقضية إجازة العيد مع أهاليهم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

وقد أعلن مصدر مسئول تابع لوزارة الداخلية السعودية عن فتح تعليق الطيران وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية بين مصر والسعودية وهذا في اليوم الخامس من إجازة عيد الفطر المبارك، وهذا يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442 هجريا، والموافق 17 مايو 2021 ميلاديا، على أن يتم فتح المنافذ وإتاحة السفر للراغبين بين البلدين وفق شروط معينة تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وقد نشرت الخطوط الجوية للطيران السعودي السعودية عبر حسابها الرسمي في التويتر أن الموعد الرسمي لفتح الطيران للسفر خارج المملكة سيبدأ يوم 17/5/2021 وهذا وفق الشروط الموضوعة.

شروط السفر إلى الخارج بعد فتح الطيران

وكما أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عدة شروط منصوص عليها، يجب على جميع الراغبين للسفر اتباعها، تابعوا معنا في موقعكم ثقفني لتتعرفوا على هذه الشروط:

أن يحصل الراغب في السفر على جرعتي تطعيم كورونا والذي تظهر نتيجته عبر تطبيق توكلنا، على أن يكون قد مر على التطعيم 14 يوم.

في حالة إصابة الراغب بالسفر بالفيروس سابقا، يجب أن يكون قد مر على تعافيه ما لا يقل عن 6 أشهر وهذا ما سيظهر في تطبيق توكلنا أيضا.

في حالة إذا كان المواطن أقل من 18 عام، يجب أن يتقدم ببوليصة تأمين صحي من البنك المركزي السعودي لحمايته من مخاطر الإصابة خارج المملكة، كما يجب أن يطبق عليه الحجر المنزلي لمدة 7 أيام ويقوم بعمل تحليل فيروسات PCR، ويستثنى من ذلك الأطفال الأقل من 8 سنوات وهذا حسب ما تحدده الجهات المسئولة.

ويجب على السادة الراغبين بالسفر الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء السفر، هذا كان مقالنا عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، وقد تحدثنا في مقال سابق عن شروط الحج والعمرة 1442 وطريقة حجز العمرة عبر تطبيق توكلنا، دمتم في أمان الله.