كيفية الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بقسط شهري 400 ريال

شهدت الأيام الأخيرة حالة من البحث المستمر حول قروض الضمان الاجتماعي تحت إشراف الحكومة السعودية، حيث يقدم الضمان الاجتماعي فرصة لن يتم تكرارها ونتج عنها إدخال السرور على العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد أعلن الضمان الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية الحصول على قرض تمويل ميسرة بقسط شهري 400 ريال، وأوضح بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في من يرغب في تقديم طلب الحصول على قرض الضمان الاجتماعي، وتم الإعلان عن هذه القروض بعد الاتفاقية الأخيرة التي تمت بين مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية بالدمام و صندوق أجدي التنموي، والهدف من هذه الاتفاقية والقروض التي تم الإعلان عنها هي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

وبعد العديد من الاجتماعات التي حدثت توصلت الاتفاقية إلى إنها تهدف إلى “منح صندوق القروض التنموية أجدى قروضاً تنموية لتمويل العديد من المشاريع التي يمكن الاستفادة منها وتساعد على تطوير المملكة العربية السعودية، وتحقق رؤية 2030، وأشار في الاتفاقية أن هذه المشاريع يتم منحها للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، وذلك لتحقيق عدداً من الأهداف وهي:

تحقيق الاكتفاء المادي

تحسن الحالة الاقتصادية

تحسين مستوى المعيشة لمستفيد الضمان الاجتماعي

قروض التمويل الميسرة من الضمان الاجتماعي:

ومن الجدير بالذكر أنه وضع العديد من الشروط لكي يتمكن الأشخاص من التقديم لطلب الحصول على قروض التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتم وفقاً لمميزات خاصة ومن أهمها لا يتطلب منح القرض توفير كافل أو ضامن، أما في حالة أن الشخص المستفيد من هذا القرض من خارج الضمان الاجتماعي فقد أكد على ضرورة توافر شهادة مقدمة من الضمان الاجتماعي تفيد تسجيله فقط، وقد اشترط أن يقع مقر الشخص المستفيد من هذا القرض ضمن نطاق المنطقة الشرقية.

وأشار بعض المسئوليين عن هذه الاتفاقية ضرورة التأكيد من تسجيل المتقدم على طلب الحصول على قرض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضمان الاجتماعي، ومدى استحقاقه لقرض الضمان، بالإضافة إلى إنه بين أن القسط يتم بشكل سهل ميسر على الشخص المستفيد ولا يتجاوز 400 ريال سعودي خلال الشهر.

أنواع قروض الضمان الاجتماعي:

تتنوع القروض التي تتم من خلال الضمان الاجتماعي وفقاً للفئات المستفيدة، حيث يختلف طريقة تقديم كل قرض منها ويختص كل قرض لهدف معين، ومن ضمن قرض الضمان الاجتماعي قرض الشباب ويختص هذا القرض في تقديم المساعدة لهم لسد حاجة الأسرة والرفع من مستوى المعيشة لبدء حياة كريمة، وهناك قرض المطلقات والأرامل باعتبارهم أكثر الفئات المستفادة من الضمان الاجتماعي.

الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي

اختيار أيقونة تسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الضغط على أيقونة دخول

اختيار أيقونة قرض الضمان الاجتماعي

يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب

تعبئة البيانات المطلوبة عند الدخول

طريقة التقديم على قروض الضمان الاجتماعي: