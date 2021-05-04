مواعيد إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن للمستحقين

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعة ٤٢ من برنامج حساب المواطن خلال السطور القليلة القادمة حيث نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بصرف الدفعة الثانية والأربعون من برنامج الدعم النقدي السعودي الذي تم إطلاقه تحت إشراف الضمان الاجتماعي وأطلق عليه اسم حساب مواطن وقام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل به للاستفادة من الدعم النقدي، هذا الدعم الذي يقدم لعدة فئات من المواطنين السعوديين من قبل الضمان الاجتماعي السعودي التابع لوزارة العمل، وذلك للحد من الطبقة الفقيرة والعمل على مساعدتهم وتقديم المعونات لهم، لسد احتياجاتهم المعيشية واليومية، لذا عملت الوزارة على إنشاء هذا البرنامج لتوفير حياة معيشة كريمة لتلك الطبقات، ووضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الفرد حتى يتمكن من صرف هذه المعونة بشكل دوري في المواعيد التي يتم تحديدها بشكل مسبق.

من المعروف أن حساب مواطن يسد تصرف لمستحقيها بشكل شهري، لذا حددت الوزارة اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون موعد ثابت لصرف الدفعة الخاص بهذا الشهر، وإذا صادف موعد الصرف إجازة رسمية أو أسبوعية فإنه يتم ترحيل الصرف إلي اليوم التالي الإجازة، وبعدها يتم إيداع المستحقات المالية للمواطنين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومن الجدير ذكره أنه سيتم إيداع المستحقات الخاصة بالدفعة الجديدة في يوم الاثنين الموافق 10 مايو.

هناك عدة طبقات أو فئات لها أحقية صرف برنامج حساب مواطن لدعم المواطنين المستحقين، وتلك الفئات هم كالتالي:

أسر الفقراء.

أسر السجناء.

السيدات الأرامل.

السيدات المطلقات.

كبار السن.

الأيتام.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

عزيزي القارئ إذا توافرت فيك أحد الشروط السابق ذكرها فيمكنك التوجه مسرعًا والتقديم في الدعم.