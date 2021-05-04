اصطياد سمكة يزيد عمرها على 100 عام في ديترويت

تمكن طاقم من هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية من اصطياد سمكة حفشية يبلغ وزنها 108.8 كيلوغرامات وقد يصل عمرها إلى ما يزيد على 100 عام، في نهر ديترويت الأسبوع الماضي.
قالت الهيئة في منشور على "فيسبوك" إن "وحش النهر الحقيقي" يزيد طوله على مترين.
وأضافت الهيئة أنه "بناء على محيطها وحجمها، يفترض أنها أنثى وأنها كانت تجوب مياهنا منذ أكثر من 100 عام. وتم إطلاق سراحها بسرعة مرة أخرى في النهر" بعد وزنها وقياسها.
يبلغ العمر النموذجي لذكور هذه السلالة من الأسماك 55 عاما، وللإناث من 70 إلى 100 عام، وفقا لإدارة الموارد الطبيعية في ميشيغان.
يشار إلى أن السمك الحفشي في البحيرة مدرج باعتباره من الأنواع المهددة بالانقراض في ميشيغان.
ويمكن للصيادين الاحتفاظ بسمكة واحدة فقط في السنة، ولكن فقط إذا كانت السمكة بحجم معين ويتم صيدها في عدد قليل من المسطحات المائية في الولاية. كما يتوجب إطلاق سراح كل سمك الحفش الذي يتم صيده في نهر ديترويت.
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