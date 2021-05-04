نتائج السادس الإعدادي 2021 التمهيدي الأحيائي التطبيقي الأدبي في جميع المحافظات

نتائج السادس إعدادي 2021، من المتوقع أن يعتمد وزير التربية العراقي نتائج التمهيدي للصف السادس الإعدادي للأقسام العلمية الأحيائي والتطبيقي والأدبي، وذلك بعد أن انتهت كافة الإدارات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات من كافة إجراءات إعلان النتائج للطلاب، الذين لا يزالون ينتظرون إعلان نتائجهم بشكل رسمي، وسنوضح لكم رابط نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 في محافظات بغداد، البصرة، ذي قار، الرصافة، الكرخ، كربلاء، ميسان، المثنى، والنجف، القادسية وصلاح الدين وباقي محافظات العراق.

نتائج السادس إعدادي 2021

ومن المتوقع أن تصدر نتائج السادس الإعدادي التمهيدي والخارجي 2021 للدراسة العربية، والكردية والتركمانية في المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن انتهت اللجان من مراجعة النتائج بعد رصدها، وتم رفعها على سيرفرات الوزارة بنجاح، وسيتم نشر النتائج لجميع الأقسام علمي أحيائي، وعلمي تطبيق والقسم الأدبي لجميع طلاب السادس الخارجيين والغير خارجيين عبر موقع ناجح، ونتائجنا وموقع السومرية نيوز، وموقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الإعدادي تمهيدي 2021

وكان من المقرر أن يتم إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي 2021، بعد أسبوع من أخر امتحان لطلاب السادس الإعدادي، إلا أن كثرة الطلاب الخارجيين في هذا العام تسببت في تأخر النتائج، وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية حيدر فاروق قد أكد أن نتائج التمهيدي سوف تصدر بشكل رسمي خلال أيام الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.

رابط نتائج السادس اعدادي 2021 احيائي، تطبيقي وأدبي

وبات من المؤكد إصدار نتائج الخارجي 2021 سادس اعدادي، لكافة الأقسام خلال ساعات أو الأيام القليلة القادمة حسب آخر تصريحات الوزارة، ولاستخراج نتائج السادس الإعدادي التمهيدي، الخارجي للعام 2021 عليكم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا وأيضاً موقع ناجح، وهي المواقع الإلكترونية المعتمدة لاستخراج نتائج طلاب العراق.