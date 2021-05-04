البنتاغون يتجه لجعل لقاح كورونا إلزاميا لجميع موظفيه

صرّح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية أنه وبناء على توصيات البيت الأبيض فإن قيادة البنتاغون تنظر الآن في وضع آلية لتطبيق مبدأ "إلزامية اللقاح" على كامل أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين.

وأضاف المسؤول، أن الخطوة المرتقبة تأتي بعدما أثبتت اللقاحات المعتمدة فاعليتها وجدواها في توفير السلامة الصحية وبيئية محصنّة ضد فايروس "كورونا". وكان مستشار الأمن القومي جايك سوليفان قد صرّح في الساعات الماضية أن فرض إلزامية تلقي اللقاح ضرورية في أوساط القوات المسلحة، إلا أنه أحال الموضوع إلى قادة البنتاغون لكشف تفاصيله.

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