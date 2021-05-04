"الصحة العالمية" تبتّ في استخدام اللقاحات الصينية

من المقرر أن تقرر منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على لقاحين صينيين لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كوفيد - 19، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية.

ستكون هذه الموافقة هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

وقالت ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة لشؤون الوصول إلى الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، إنه ما يزال يتعين اتخاذ بعض "الترتيبات النهائية" قبل أن تأتي الكلمة الحاسمة من المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاحي سينوفارم وسينوفاك.

وأضافت "نتوقع أن يكون لدينا كلا القرارين بنهاية هذا الأسبوع".

كما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع قرارا بشأن لقاح سينوفارم أولا، وسينوفاك بعد ذلك.

وتابعت سيماو قائلة "نعلم أن بعض الدول تعتمد على هذا القرار للمضي قدما في التطعيم".