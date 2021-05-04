بالأحضان.. نهاية "غلابة" التهمتهم أتون أحد المخابز القاهرية

"عثرنا عليهم حاضنين بعضهم بعضا ومتفحمين داخل حمام المخبز"، هكذا لخّص شاهد عيان مأساة شهدتها مدينة دار السلام جنوبي القاهرة حينما اندلع حريق ضخم في أحد أفران الخبز.

وقال لطفي نعيم، 38 سنة، مهندس، من سكان شارع مصطفى اللبان بدار السلام، إنه قبل الإفطار مساء الاثنين، فوجئنا بأصوات انفجارات متتالية فهرنا لاستطلاع الأمر فوجدنا المخبز الموجود بالشارع تخرج منه ألسنه لهب ضخمة وأصوات صراخ قادمة من الداخل.

نعيم أضاف لموقع دوت الخليج إنه تم إبلاغ أجهزة الدفاع المدني لأن الجيران وجدوا صعوبة في إطفاء النيران نظرا لشدتها فضلا عن استمرار انفجار أنابيب الغاز التي كانت سبب الحريق من البداية بسبب تسريب في إحداها.

وأوضح أن الجيران لم يتمكنوا من إنقاذ سوى صاحب المخبر وعامل كان قريبا من الباب وعلموا منه أنه يوجد 4 أخرون بالداخل ولكن لم يتمكن أحد من الدخول إليهم وكانت النيران شديدة وسريعة الانتشار.

وأشار إلى أنه بعد مجيء قوات الدفاع المدني وتمكنها من إخماد الحريق بحثوا عن العمال الأربعة فوجدوهم متفحمين ويحتضنون بعضهم داخل الحمام الذي احتموا به من النيران لكنها لم ترحمهم.

وأكد أنه كثيرا من تقدم سكان بشكاوى للأجهزة المختصة بعدم التزام هذا المخبز باشتراطات الأمن الصناعي ولكن لم يهتم أحد حتى وقعت الكارثة وراح ضحيتها هؤلاء العمال "الغلابة".

وقال مصدر أمني إن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز "بدون ترخيص" مما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المخبز.

وأضاف أن القوات تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وأن الحريق أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وكذلك إحتراق عربة "توك توك " تصادف توقفها أمام المخبز وقت اندلاع النيران.

وأوضح مصدر أمني لموقع دوت الخليج أنه تم التحفظ على مالك المخبز داخل المستشفى رهن التحقيق معه نظرا لعدم وجود ترخيص للمخبز فضلا عن الإهمال الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وكان يهدد سكان العقار والشارع الكائن به المخبز.

وأشار إلى أنه تم إخطار النيابة للتحقيق.