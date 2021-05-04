تسجيل مسابقة الأساتذه دخول لينك جوان وزارة التربية الوطنية الجزائرية

مسابقة الأساتذة التخصصات المرغوب بها في مسابقة المعلمين عام 2021 هي من بين الأسئلة التي طرحها العديد من المعلمين في الجمهورية الجزائرية، وذلك لمعرفة جميع التخصصات التي حددتها وزارة التربية الوطنية بالجزائر، لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق والوزارة في مختلف مراحل التعليم سواء كانت المرحلة ثانوية أو المرحلة متوسطة أو المرحلة ابتدائية وعن طريق الأسطر التالية سوف نتكلم عن التخصصات المرغوبة والمنافسة بالتفصيل.

مسابقة الأساتذه عام 2021

مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة في دولة الجزائر هي إحدى المسابقات التي أطلقتها وزارة التربية الجزائرية الوطنية، والتي يتم الإعلان عنها بشكل سنوي، ويتم ذلك للعمل على تعيين الخريجين وأيضًا الخريجات في جميع المناصب التعليمية المناسبة لكوادرهم، فكان من المتوقع أن تنافس المسابقة مجموعة كبيرة من المتقدمين بذلك العام.

تم تنظيمها السنة الماضية، لكن الوزارة عملت على تأخر المسابقة نتيجة الظروف الحالية التي تتعرض لها البلاد، لكن الكثير من الأخبار انتشرت على نطاق واسع وتكلمت عن إقامة المسابقات في نهاية رمضان المبارك عادت وسيتم تنسيق المسابقة لكافة المراحل التعليمية.

الأرواق المطلوبة بمسابقة الأساتذة 2021

التسجيل في مسابقة الأساتذة

مع بدء زمن التسجيل بالمسابقة الوظيفية بدولة الجزائر لعام 2021 تم نشر بداية البحث بصورة كبيرة عن الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على تلطك المسابقة، ولقد تم إعدادها بهدف المشاركة بالمسابقة من قبل من يتوافر فيهم الشروط اللازمة، فقد حددت الوزارة الخاصة بالتربية الوطنية الورق الواجب على إتاحته عند بداية التقديم وهو:

ورقة التسجيل الإلكترونية، فهي التي نحصل عليها عبر موقع المسابقة.

طلب كتابي بهدف المشاركة بمسابقة الأساتذة عام 2021.

نسخة واحدة من بطاقة (التعريف الوطنية).

نسخة واحدة من شهادة المؤهل التعليمي، يشترط أن يكون معها كشف النقاط المرتبطة بالمسار التعليمي.

٢ صورة شمسية حديثة.