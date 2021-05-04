جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت إحصائية المنظمة انخفاض أنه وفقًا لهذه الحصيلة، انخفض إجمالى الإصابات اليومية بوباء "كوفيد 19"، حول العالم يوم الاثنين، حيث تم رصد 870 ألفًا و405 إصابات.
كورونا فى العالم
وأفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة، إلى مستوى الـ 152 مليونًا و534 ألفًا و452 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 3 ملايين و198 ألفًا و528.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل الفتك بـ العالم .. 152 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.