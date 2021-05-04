كورونا يواصل الفتك بـ العالم .. 152 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت إحصائية المنظمة انخفاض أنه وفقًا لهذه الحصيلة، انخفض إجمالى الإصابات اليومية بوباء "كوفيد 19"، حول العالم يوم الاثنين، حيث تم رصد 870 ألفًا و405 إصابات.

كورونا فى العالم

وأفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة، إلى مستوى الـ 152 مليونًا و534 ألفًا و452 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 3 ملايين و198 ألفًا و528.