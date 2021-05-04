32 قتيلا وعشرات المفقودين فى هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن إجمالة المصابين وصل إلى 17، فيما لا يزال هناك مفقودون، نتيجة فرار السكان على الحدود مع النيجر، رغم إصابتهم جراء الهجوم.
يأتى ذلك بعد حوالى أسبوع من هجوم مسلح على قافلة بها صحفيون غربيون، أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم إسبانيون وإيرلندى.
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