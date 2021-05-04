شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 والحصول على راتب الحماية بالعراق

شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، وكيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على راتب الحماية الاجتماعية للعام 2021م، والذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، من خلال رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية، وطريقة ملئ استمارة الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن قرار وزارة العمل في العراق بهذا الخصوص، عن طريق وكالة الأنباء العراقية واع، وقد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الدكتور عادل حشاش الركابي، في وقت سابق خلال اجتماع لهيئة الرعاية الاجتماعية، أن الوزارة أتمت كافة تحضيرات تدشين استمارة شمول راتب الحماية الاجتماعية، وبقي فقط الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي لعملية الشمول.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق، قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط، التي لابد من توافرها في المواطن العراقي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، التي تشمل محدودي الدخل، والتي اقتصرت عملية الصرف لهم، وفق الشروط التالي ذكرها:

تستحق صرف راتب حماية اجتماعية، كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولم تتزوج ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه. تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية، كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا. يستحق راتب حماية اجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%. يستحق راتب الرعاية الاجتماعية، كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة. كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل، وليس لهم دخل ثابت.

كيفية وخطوات تسجيل استمارة راتب الحماية الاجتماعية في العراق

وعلى المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق، تسجيل استمارة راتب، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب: