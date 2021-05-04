شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 والحصول على راتب الحماية بالعراق

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شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، وكيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على راتب الحماية الاجتماعية للعام 2021م، والذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، من خلال رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية، وطريقة ملئ استمارة الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن قرار وزارة العمل في العراق بهذا الخصوص، عن طريق وكالة الأنباء العراقية واع، وقد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الدكتور عادل حشاش الركابي، في وقت سابق خلال اجتماع لهيئة الرعاية الاجتماعية، أن الوزارة أتمت كافة تحضيرات تدشين استمارة شمول راتب الحماية الاجتماعية، وبقي فقط الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي لعملية الشمول.شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021
والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق، قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط، التي لابد من توافرها في المواطن العراقي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، التي تشمل محدودي الدخل، والتي اقتصرت عملية الصرف لهم، وفق الشروط التالي ذكرها:
- تستحق صرف راتب حماية اجتماعية، كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولم تتزوج ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه.
- تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية، كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا.
- يستحق راتب حماية اجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%.
- يستحق راتب الرعاية الاجتماعية، كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة.
- كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل، وليس لهم دخل ثابت.
وعلى المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق، تسجيل استمارة راتب، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- القيام بفتح رابط الدخول لبوابة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في العراق.
- قم بكتابة شفرة التحقق، لتفتح لك الصفحة الرسمية لوزارة العمل بالعراق molsa.gov.iq.
- قم باختيار خانة باب الشمول راتب الحماية الاجتماعية.
- قم بالضغط على أيقونة التسجيل.
- القيام بكتابة كافة بياناتك، في الخانات المخصصة لها، مع التأكد التام من كتابتها بشكل صحيح.
- القيام بالضغط على أيقونة إرسال، للقيام بإرسال الاستمارة لوزارة العمل.
- يتم التأكد من بيانات المتقدم بالاستمارة وفحصها جيدًا من قبل وزارة العمل العراقية، ثم يتم الإتصال بالمتقدم صاحب الطلب، بعد استكمال فحص البيانات.
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شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، وكيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على راتب الحماية الاجتماعية للعام 2021م، والذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، من خلال رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية، وطريقة ملئ استمارة الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن قرار وزارة العمل في العراق بهذا الخصوص، عن طريق وكالة الأنباء العراقية واع، وقد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الدكتور عادل حشاش الركابي، في وقت سابق خلال اجتماع لهيئة الرعاية الاجتماعية، أن الوزارة أتمت كافة تحضيرات تدشين استمارة شمول راتب الحماية الاجتماعية، وبقي فقط الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي لعملية الشمول.شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021
والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق، قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط، التي لابد من توافرها في المواطن العراقي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، التي تشمل محدودي الدخل، والتي اقتصرت عملية الصرف لهم، وفق الشروط التالي ذكرها:
- تستحق صرف راتب حماية اجتماعية، كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولم تتزوج ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه.
- تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية، كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا.
- يستحق راتب حماية اجتماعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%.
- يستحق راتب الرعاية الاجتماعية، كل شاب متزوج، ومازال في الدراسة.
- كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2021، الشباب العاطل عن العمل، وليس لهم دخل ثابت.
وعلى المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق، تسجيل استمارة راتب، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- القيام بفتح رابط الدخول لبوابة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في العراق.
- قم بكتابة شفرة التحقق، لتفتح لك الصفحة الرسمية لوزارة العمل بالعراق molsa.gov.iq.
- قم باختيار خانة باب الشمول راتب الحماية الاجتماعية.
- قم بالضغط على أيقونة التسجيل.
- القيام بكتابة كافة بياناتك، في الخانات المخصصة لها، مع التأكد التام من كتابتها بشكل صحيح.
- القيام بالضغط على أيقونة إرسال، للقيام بإرسال الاستمارة لوزارة العمل.
- يتم التأكد من بيانات المتقدم بالاستمارة وفحصها جيدًا من قبل وزارة العمل العراقية، ثم يتم الإتصال بالمتقدم صاحب الطلب، بعد استكمال فحص البيانات.
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