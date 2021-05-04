17 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين .. ولا وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن جميع الإصابات لأشخاص وافدين من الخارج، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات التى لا تعانى من أعراض، إلى 20 حالة، ارتفاعا من 12 فى اليوم السابق.

كورونا فى الصين

يشار إلى أن إجمالى عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى الصين، منذ بدء الجائحة إلى الآن 90 ألفًا و714 إصابة، فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4.636 حالة وفاة.