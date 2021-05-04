الخطوط السعودية والفئات المسموح لها بالسفر عن رفع تعليق الطائرات

اقترب موعد السماح للمسافرين إلى خارج المملكة فقد أعلنت الخطوط السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها، وصرحت الخطوط السعودية جاهزون لرفع تعليق سفر المواطنين، وقد قامت بفرض عدة شروط لمن يتم السماح لهم بالسفر وذلك بعد إعلان المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، عن استكمال جاهزية التشغيل لكافة الشركات التابعة لها ووحداتها الإستراتيجية؛ استعدادًا لرفع تعليق سفر المواطنين ابتداء من يوم الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو، وأكدت الخطوط السعودية أنه يمكن معرفة المستجدات من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفئات التي يسمح لهم بالسفر:

بعد تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والذي يغزو العالم شرقاً وغرباً بانتشاره، وذلك بعد توقف عن السفر وغلق المجال الجوي والذي دام كثيراً، فقد أعلنت وزارة الداخلية من خلال صفحته الرسمية اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

توكلنا مقاعد الطائرة بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا رغم أهميته إلا أنه أصبح من أهم التطبيقات التي يتم التعامل معها وفقاً لدورها في إدارة مختلف الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلاله حجز موعد لأخذ اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، فقد أكد تطبيق توكلنا أن مقاعد الطائرة بعد العيد محجوزة للفئات المسموح لها بالسفر، داعيًا إلى أخذ الخطوة وأخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا وحجز المقاعد لإمكانية السفر، وستكون الأولوية للمسافرين اخذ الجرعات أو المحصن او من تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الداخلية للمسافرين من خلال الخطوط السعودية .