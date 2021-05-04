لقي ما يزيد على 12 شخصا مصرعهم بأيدي مسلحين متطرفين في شمال شرقي نيجيريا.
وقالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن مسلحين متطرفين قتلوا أكثر من 12 شخصا، بينهم 7 جنود، في هجوم بولاية بورنو الواقعة شمال شرقي نيجيريا.
وأضافت المصادر أن المسلحين المتطرفين وصلوا إلى منطقة أجيري، بولاية بورنو، على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش و6 جنود.
وأوضحت المصادر إن المهاجمين قتلوا أيضا 6 مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة.
وفي بيان، قال الجيش النيجيري إن القوات صدت الهجوم لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين.
بشار إلى أن الهجمات التي يشنها مسلحون متشددون في شمال شرقي نيجيريا، تصاعدت في الأشهر الأخيرة حيث لقي العشرات من الجنود مصرعهم جراء الهجمات المسلحة التي أدت أيضا إلى نزح آلاف النيجيريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا.. مقتل أكثر من 12 شخصا على أيدي متطرفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.