خطة ريال مدريد "الذكية".. كل الطرق تؤدي إلى "الصفقتين"

في خطوات واضحة، يستهدف ريال مدريد، برئاسة المخضرم فلورنتينو بيريز، حاليا استعادة قوته الضاربة التي لطالما اشتهر بها، من أجل حقبة جديدة من الهيمنة على مقدرات الكرة الإسبانية والأوروبية.

والمؤكد أن ريال مدريد يتحرك على أكثر من جبهة لتحقيق هذا الهدف، في وقت تضم قائمة النجوم المرشحين للانضمام للفريق الملكي عددا كبيرا من "النجوم السوبر"، أبرزهم بلا شك الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، التي تؤكد تقارير عدة رغبة بيريز في استقدامه هذا الصيف، فضلا عن نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

سياسة "الجلاكتيكوس" أو حشد النجوم، الذي اشتهر بها بيريز نفسه قبل نحو 17 عاما حين نجح في استقدام زيدان ورونالدو ولويس فيغو وديفيد بيكهام، تمتد هذه المرة لتشمل، وفق تقارير، صفقة كبرى أخرى هي النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن بحسابات خاصة جدا.

فوفقا لموقع صحيفة "آس" الإسبانية سيكون استقدام هالاند المطلوب بشدة في "سانتياغو برنابيو" خلال صيف عام 2022، وذلك كي تتاح الفرصة للتعاقد أولًا هذا الصيف مع مبابي.

ومع وجود رغبة واضحة عند كلا اللاعبين، النرويجي والفرنسي، في ارتداء قميص ريال مدريد، ترغب الإدارة المدريدية في حسم صفقة مبابي هذا الصيف، والانتظار لاستقدام هالاند خلال صيف 2022.

وقد أكدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا، أن إيرلينغ مستمر مع الفريق الموسم المقبل، وأنه "وافق تمامًا على هذا الأمر".

وحسب "آس"، فإن علاقة جيدة تجمع إدارتي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وستلعب هذه العلاقة، بجانب رغبة هالاند نفسه في ارتداء قميص الميرينغي، دورًا كبيرا في حسم الصفقة في صيف 2022، مع الأخذ في الاعتبار لـ"عامل مهم".

فبوروسيا دورتموند يبتعد بنقطة واحدة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل 3 جولات متبقية على انتهاء الدوري الألماني، وقد يدفع إخفاق الفريق في التأهل إلى البطولة هالاند لتغيير أولوياته والرحيل هذا الصيف، إذ يصعب على المهاجم الموهوب الغياب عن المشاركة في أقوى البطولات الأوروبية.

كما أن هناك تطورا آخرا قد يفرض نفسه على الساحة، هو رفض إدارة باريس سان جرمان التخلي عن مبابي، الذي ينتهي عقده في 2020، هذا الصيف، وهذا لو حدث سيدفع إدارة ريال مدريد في تبديل الأولويات، والبدء فورا في المفاوضات مع بوروسيا دورتموند لحسم صفقة هالاند هذا الصيف.

ولكن، وحسب الموقع الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد منفتحة، في كل الأحوال، على كافة الاحتمالات، والهدف النهائي الجمع بين هالاند ومبابي ليقودا مشروع فلورنتينو بيريز المرتقب في سانتياغو برنابيو.