بايدن يعلن رفع عدد اللاجئين المسموح بدخولهم أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ قناة "الحرة" الأمريكية، نشر البيت الأبيض بيانا للرئيس جو بايدن، قال فيه إنه أجرى تشاورًا مع وزارات الخارجية والأمن الداخلى والصحة والخدمات الإنسانية، فضلا عن الكونجرس، قبل اتخاذ القرار.

وأفاد بأن مخاوف إنسانية دفعته لرفع عدد القبول المسموح به للعام المالى 2021 إلى 62500 شخص، مشيرًا إلى أنه يصب أيضًأ فى المصلحة الوطنية.

وقال بايدن: "نظرا لخطورة أزمة اللاجئين العالمية، يجب أن يكون عدد قبول اللاجئين المصرح به طموحا بما يكفى لتحدى حكومة الولايات المتحدة وشركائها لتعزيز قدرتهم على خدمة المزيد من اللاجئين".

واعتبر الرئيس الأمريكى أن 15 ألفًا هو عددا لا يعبر عن قيم الولايات المتحدة كونها دولة ترحب باللاجئين وتدعمهم.