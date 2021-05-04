كورونا يلتهم الهند.. حصيلة الإصابات تتجاوز الـ 20 مليونا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "هندوستان تايمز" الهندى، أن البلاد سجلت، اليوم، 357 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19"، فيما تم رصد ثلاثة آلاف و449 وفاة جديدة كراء الفيروس التاجى.
وأفاد الموقع أنها وفقًا لهذه الحصيلة، ارتفعت حصيلة الإصابات فى الهند إلى 20 مليونا و282 ألفا و833 حالة، فيما بلغت إجمالى الوفيات 222 ألفا و408 حالات.
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