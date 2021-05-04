واشنطن : لا نسعى للتصعيد مع روسيا .. ونشكر بريطانيا على دعمنا

جدة - نرمين السيد - أكد أنطونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا، وأنها تتابع خطواتها وتدرس الرد عليها، مشيرا إلى أن واشنطن ولندن تتفقان فى المواقف حول عدد من المسائل، أبرزها الحدود الروسية الأوكرانية، وأفغانستان.





وقال، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى دومينك راب، حسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الولايات المتحدة تركز على الخطوات التى تتخذها روسيا، وتدرس الرد عليها، ولا نسعى للتصعيد مع روسيا". وأضاف: "أشكر المملكة المتحدة على دعمنا فى تحميل روسيا مسؤوليتها عن التصرفات العدائية التى تتخذها .. كما أرحب بالإعلان الأخير لوزير الخارجية بتمديد قانون ماغنيتسكى الذى يستهدف روسيا، لمواجهة انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

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