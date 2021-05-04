ميانمار: مقتل 5 بينهم برلمانى معزول فى انفجار طرد ملغوم

جدة - نرمين السيد - انفجر طرد ملغوم فى ميانمار تسبب فى وقوع 3 انفجارات، اليوم الثلاثاء، أسفر أحدها عن مقتل 5 أشخاص، بينهم برلمانى معزول و3 ضباط شرطة انضموا إلى حركة عصيان مدنى تعارض الحكم العسكرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال تقرير لموقع "ميانمار ناو" الإخبارى، إن الانفجارات الأخيرة وقعت فى قرية فى الجزء الجنوبى الأوسط من ميانمار فى حوالى الساعة الخامسة، مساء أمس الإثنين. وأكد التقرير وقوع 3 انفجارات، عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل فى منزل بالقرية، ما أسفر عن مقتل نائب إقليمى من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بزعامة سو تشى، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد السكان. وتشهد ميانمار سلسلة متزايدة من التفجيرات فى مناطق سكنية استهدفت أحيانًا مكاتب حكومية أو منشآت عسكرية، منذ وقوع انقلاب 1 فبراير، الذى أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشى، الحائزة على جائزة نوبل.

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