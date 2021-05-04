فيديو .. انهيار جسر مترو فى المكسيك يودى بحياة 13 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى المكسيك، إن 13 شخصا قتلوا بينما أصيب نحو 70 آخرين بجروح فى الحادث الذى وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو فى جنوب العاصمة. وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار.

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