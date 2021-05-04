ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 30% بالربع الأول من 2021

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودى (18.76 مليار دولار أمريكى) عن الربع الأول من عام 2021.

وأرجعت الشركة، فى بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافى الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال سعودى (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال سعودى (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، فيما قابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.