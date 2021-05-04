البنتاجون: سنعمل على كبح مخاطر كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، إن "المخاطر من كوريا الشمالية تؤثر على مصالح حلفاء واشنطن"، مشيرا إلى أن بلاده ستدعم الجهود الدبلوماسية لكبح المخاطر التى تشكلها بيونج يانج.





وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية، قد أدانت التصريحات الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة باعتبارها تعبيرا حيا عن السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية، موضحة أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة خارجة عن السيطرة إذا كانت تعتزم الاستمرار فى اتباع سياسة الحرب الباردة مع كوريا الشمالية. وقال المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة خارجية كوريا الشمالية كوون جونج جون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن ارتكب "خطأ فادحا" بوصفه البرنامج النووى الكورى الشمالى بأنه تهديد خطير، مؤكدا أن الدبلوماسية والردع الصارم، اللذان استخدمهما بايدن لمواجهة التهديدات من الشمال، هما لافتة زائفة للتستر على أعماله العدائية ووسيلة لتشكيل تهديدات نووية.

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