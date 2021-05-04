موريتانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنها تأكدت من الحالة بناء على تحليل عينة من طرف معهد باستور فى العاصمة السنغالية دكار وتقرر اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة على المسافرين لمواجهة السلالات المتحورة.

وأضافت الوزارة أن جميع المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والهند سيتم إخضاعهم لعزل مؤقت عند نقاط الدخول، ونقلهم إلى مكان الحجز، والتكفل بهم لمدة عشرة أيام.

وتابعت أنه سيتم إجراء فحص لهم بعد 10 أيام، وفى حال ظهرت النتيجة سلبية، يتم إنهاء العزل، أما فى حال ظهرت النتيجة إيجابية، فيتم التكفل بهم، بناء على البروتوكول الوطنى قبل إخضاعهم لفحص ثان، للتحرى، فى انتظار التأكد.

واشترطت الوزارة للخروج من الحجر الصحى، إجراء فحص لحاملى السلالات المتحورة، بصورة نظامية، وفى حال ظهرت النتيجة إيجابية، يتم تجديد العزل 7 أيام إضافية.