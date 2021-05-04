إحباط محاولة لاقتحام مقر الاستخبارات الأمريكية فى فيرجينيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، أكد اثنان من مسؤولى إنفاذ القانون أن متسللا حاول اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات المركزية، وأوقفه حراس مسلحون يديرون سلسلة من البوابات، حيث أكد مسؤول مطلع أنه لم يتم إطلاق أى أعيرة نارية.
وأوضح مسؤول آخر، أن ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية كانوا يتفاوضون مع الشخص الذى ظل فى سيارته، إذ تقع المبانى التابعة للوكالة بعيدًا عن البوابات، ويتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وخصوصًا منذ عام 1993، عندما قتل مواطن باكستانى اثنين من موظفى وكالة الاستخبارات المركزية فى سيارتهما، وجرح ثلاثة آخرين أثناء انتظارهم عند إشارة توقف قرب المدخل الرئيسى.
وهرب مرتكب حادث 1993، مير أيمال قاسى، والذى ظل طليقًا لمدة 4 سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وإعادته إلى الولايات المتحدة، ومحاكمته وإدانته، وإعدامه فى عام 2002.
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