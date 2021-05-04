تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports HD 1-2 | بجودة فائقة جميع الأقمار الناقلة النصر والفيصلي

تردد قناة السعودية الرياضية من أهم الترددات التي عليها عمليات بحث مكثفة اليوم، من قبل عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة النصر السعودي ضد الفيصلي الليلة، والمقرر أن تلعب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة أل 26، والتي سوف تنقلها القناة مباشراً في تمام الساعة 21.40 بتوقيت مكة المكرمة من ملعب نادي النصر مرسول بارك، ويسبق اللقاء تقديم أستوديو تحليلي لتحليل المباراة من قب خبراء التحليل الرياضي في القناة، لتغطيه متميزة للمباراة الهامة التي ينتظرها عشاق العالمي، الذي تأهل إلي الدور أل 16 في بطولة دوري أبطال أسيا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، والتردد الجديد للقناة هو ما سنقدمه لاحقاً فتابعونا.نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية
هي قنوات تابعة للهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار اليوم، تنقل جميع الفاعليات الرياضية التي تقام في السعودية، وأهمها مباريات الدوري السعودي، بدأ بثها يوم 16 من شهر رجب عام 1423 هجري الموافق 24 من شهر سبتمبر عام 2002 ميلادي، القنوات منذ انطلاقها وهي تقوم بتطوير محتواها وأجهزة البث، بها حتى أصبحت الآن من القنوات التي تقدم صورة فائقة الجودة HD 4K، لكي ترضي طموح المشاهد داخل وخارج المملكة.تردد قناة السعودية الرياضية نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|25
|14
|6
|5
|5
|22:45
|23
|48
|2
|الشباب
|25
|14
|6
|5
|5
|32:51
|19
|48
|3
|الاتحاد
|26
|12
|10
|4
|4
|26:39
|13
|46
|4
|التعاون
|26
|11
|8
|7
|4
|24:36
|12
|41
|5
|الإتفاق
|26
|11
|5
|10
|4
|40:39
|-1
|38
|6
|الفتح
|27
|11
|5
|11
|3
|50:48
|-2
|38
|7
|النصر
|25
|10
|6
|9
|5
|33:42
|9
|36
|8
|الرائد
|26
|10
|5
|11
|4
|37:39
|2
|35
|9
|الأهلي
|25
|10
|5
|10
|5
|44:38
|-6
|35
|10
|القادسية
|27
|8
|10
|9
|3
|42:40
|-2
|34
|11
|أبها
|26
|10
|4
|12
|4
|44:38
|-6
|34
|12
|الفيصلي
|26
|8
|9
|9
|4
|34:34
|0
|33
|13
|الباطن
|26
|7
|8
|11
|4
|47:35
|-12
|29
|14
|ضمك
|26
|7
|7
|12
|4
|46:37
|-9
|28
|15
|الوحدة
|26
|8
|3
|15
|4
|53:35
|-18
|27
|16
|العين
|26
|5
|5
|16
|4
|52:30
|-22
|20
تمتلك القنوات الرياضية السعودية العديد من الحقوق الحصرية، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ومن أهم هذه الحقوق.
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي المؤهل لدوري المحترفين.
- جميع المباريات للمنتخبات السعودية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر الإسباني، والسوبر المصري السعودي.
الوسوم
تردد قناة السعودية الرياضية من أهم الترددات التي عليها عمليات بحث مكثفة اليوم، من قبل عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة النصر السعودي ضد الفيصلي الليلة، والمقرر أن تلعب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة أل 26، والتي سوف تنقلها القناة مباشراً في تمام الساعة 21.40 بتوقيت مكة المكرمة من ملعب نادي النصر مرسول بارك، ويسبق اللقاء تقديم أستوديو تحليلي لتحليل المباراة من قب خبراء التحليل الرياضي في القناة، لتغطيه متميزة للمباراة الهامة التي ينتظرها عشاق العالمي، الذي تأهل إلي الدور أل 16 في بطولة دوري أبطال أسيا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، والتردد الجديد للقناة هو ما سنقدمه لاحقاً فتابعونا.نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية
هي قنوات تابعة للهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار اليوم، تنقل جميع الفاعليات الرياضية التي تقام في السعودية، وأهمها مباريات الدوري السعودي، بدأ بثها يوم 16 من شهر رجب عام 1423 هجري الموافق 24 من شهر سبتمبر عام 2002 ميلادي، القنوات منذ انطلاقها وهي تقوم بتطوير محتواها وأجهزة البث، بها حتى أصبحت الآن من القنوات التي تقدم صورة فائقة الجودة HD 4K، لكي ترضي طموح المشاهد داخل وخارج المملكة.تردد قناة السعودية الرياضية نايل سات
|التردد
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|25
|14
|6
|5
|5
|22:45
|23
|48
|2
|الشباب
|25
|14
|6
|5
|5
|32:51
|19
|48
|3
|الاتحاد
|26
|12
|10
|4
|4
|26:39
|13
|46
|4
|التعاون
|26
|11
|8
|7
|4
|24:36
|12
|41
|5
|الإتفاق
|26
|11
|5
|10
|4
|40:39
|-1
|38
|6
|الفتح
|27
|11
|5
|11
|3
|50:48
|-2
|38
|7
|النصر
|25
|10
|6
|9
|5
|33:42
|9
|36
|8
|الرائد
|26
|10
|5
|11
|4
|37:39
|2
|35
|9
|الأهلي
|25
|10
|5
|10
|5
|44:38
|-6
|35
|10
|القادسية
|27
|8
|10
|9
|3
|42:40
|-2
|34
|11
|أبها
|26
|10
|4
|12
|4
|44:38
|-6
|34
|12
|الفيصلي
|26
|8
|9
|9
|4
|34:34
|0
|33
|13
|الباطن
|26
|7
|8
|11
|4
|47:35
|-12
|29
|14
|ضمك
|26
|7
|7
|12
|4
|46:37
|-9
|28
|15
|الوحدة
|26
|8
|3
|15
|4
|53:35
|-18
|27
|16
|العين
|26
|5
|5
|16
|4
|52:30
|-22
|20
تمتلك القنوات الرياضية السعودية العديد من الحقوق الحصرية، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ومن أهم هذه الحقوق.
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
- مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي المؤهل لدوري المحترفين.
- جميع المباريات للمنتخبات السعودية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
- مباريات السوبر السعودي، والسوبر الإسباني، والسوبر المصري السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports HD 1-2 | بجودة فائقة جميع الأقمار الناقلة النصر والفيصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.