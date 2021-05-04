تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports HD 1-2 | بجودة فائقة جميع الأقمار الناقلة النصر والفيصلي

تردد قناة السعودية الرياضية من أهم الترددات التي عليها عمليات بحث مكثفة اليوم، من قبل عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباراة النصر السعودي ضد الفيصلي الليلة، والمقرر أن تلعب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة أل 26، والتي سوف تنقلها القناة مباشراً في تمام الساعة 21.40 بتوقيت مكة المكرمة من ملعب نادي النصر مرسول بارك، ويسبق اللقاء تقديم أستوديو تحليلي لتحليل المباراة من قب خبراء التحليل الرياضي في القناة، لتغطيه متميزة للمباراة الهامة التي ينتظرها عشاق العالمي، الذي تأهل إلي الدور أل 16 في بطولة دوري أبطال أسيا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، والتردد الجديد للقناة هو ما سنقدمه لاحقاً فتابعونا.

نبذة مختصرة عن القنوات الرياضية السعودية

هي قنوات تابعة للهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار اليوم، تنقل جميع الفاعليات الرياضية التي تقام في السعودية، وأهمها مباريات الدوري السعودي، بدأ بثها يوم 16 من شهر رجب عام 1423 هجري الموافق 24 من شهر سبتمبر عام 2002 ميلادي، القنوات منذ انطلاقها وهي تقوم بتطوير محتواها وأجهزة البث، بها حتى أصبحت الآن من القنوات التي تقدم صورة فائقة الجودة HD 4K، لكي ترضي طموح المشاهد داخل وخارج المملكة.

التردد 12149 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2021 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20 ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2021

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تمتلك القنوات الرياضية السعودية العديد من الحقوق الحصرية، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ومن أهم هذه الحقوق.