الاتحاد الأوروبي يتراجع: لن نشارك في الانتخابات الإثيوبية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلغاء قراره بالمشاركة في الانتخابات الإثيوبية المزمع عقدها في 5 يونيو المقبل.
وأوضح بيان، صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.
وقال البيان إنه على الرغم من كل الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن هذه المعايير، في ضوء اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 5 يونيو المقبل.
واعرب البيان عن أسف الاتحاد الأوروبي بشأن رفض إثيوبيا الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية، واستقلال البعثة واستيراد أنظمة اتصالاتها.
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