عاجل.. لبنان وإسرائيل يستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وسبق أن عقدت 4 جولات من المفاوضات بين البلدين قبل وقف المحادثات قبل عدة أشهر.

وكانت واشنطن قد أعلنت الجمعة الماضية، أن فريق الوساطة لمفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيسافر إلى بيروت 3 مايو المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية إن فريق الوساطة سيشارك فى المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها.

وتأمل الدولتان فى أن تؤدى تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز فى المنطقة، حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.