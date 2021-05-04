سافر للفضاء فى 1986.. رئيس ناسا الجديد يؤدى القسم

جدة - نرمين السيد - أدى عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السابق عن ولاية فلوريدا، بيل نيلسون، اليمين الدستورية، أمس الإثنين، مديرًا جديدًا لوكالة ناسا الفضائية، مؤكدًا أنها ستكون بداية جديدة لاستكشاف الفضاء مع سعى الولايات المتحدة للعودة إلى القمر.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، أدى نيلسون القسم واضعًا يده على الكتاب المقدس أمام نائب الرئيس كامالا هاريس، مع توليه منصب مدير وكالة ناسا رسميًا. وقال بعد أن حضر إلى الحفل حاملاً معه صخرة من القمر: "إنه يوم جديد فى الفضاء".

وحضر حفل أداء القسم تشارلى بولدن، مدير ناسا فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما شارك المدير السابق فى عهد دونالد ترامب، جيم بريدينستين، بمكالمة فيديو.

وقال نيلسون إن وجودهما "لإظهار الاستمرارية والشراكة بين الحزبين فى إدارة برنامج الفضاء فى البلاد، خاصة وكالة ناسا".

ويتولى نيلسون، 78 عامًا، والذى سافر إلى الفضاء فى 1986، إدارة الوكالة الأمريكية الشهيرة، وسط آمال بلاده لإرسال رواد فضاء الى القمر من جديد بحلول 2024، إذ كانت آخر مرة وطأت فيها قدم إنسان أرض القمر فى 1972، من خلال برنامج "أبولو" الفضائى.

وببرنامج "أرتيميس"، تسعى ناسا إلى تأسيس وجود مستدام على القمر عبر محطة فضاء قمرية، لاختبار تقنيات جديدة من شأنها تمهيد الطريق لمهمة مأهولة إلى المريخ.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، قد حض وكالة ناسا فى 2019، على إرسال أول امرأة وثانى رجل إلى سطح القمر بحلول 2024، ودعمت حكومة الرئيس جو بايدن هذا الجدول الزمنى.