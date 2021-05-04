الجزائر.. ارتفاع عدد ضحايا سيول ولاية المدية إلى 4

انتشل أعوان الحماية المدنية بولاية المدية صباح اليوم الثلاثاء جثة شخص جرفته سيول الوادي بمنطقة الزراوطية في بلدية بني سليمان، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة بالأمس، ليرتفع عداد ضحايا السيول إلى 4 أشخاص.

وأفادت هيئة الحماية المدنية في ولاية المدية أن الشخص مازال مجهول الهوية، لكنه يبلغ من العمر 55 عاما، بحسب ما أفادت مراسلتنا.

وقد أكد الدفاع المدني في الولاية باستمرار عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين محتملين على مستوى كل المناطق التي شهدت تساقطا كبيرا للأمطار.

وقد تسببت السيول في جرف عدد من المركبات جراء ارتفاع منسوب مياه الوادي وتراكم الأوحال التي وصلت إلى وسط مدينة بني سليمان.

وتمّ تعزيز الوحدات العملياتية للحماية المدنية بالمدية من أجل مواصلة عمليات البحث والاستطلاع عن مفقودين محتملين على مستوى بلدية بني سليمان، حيث أرسلت فرق دعم وتدخل وفرق للكلاب المدرّبة من طرف الوحدة الوطنية بالدار البيضاء في العاصمة الجزائر ومديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.