الجزائر توقف 230 عامل إطفاء عن العمل للتظاهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الإثنين، وقف 230 عامل إطفاء عن العمل، وملاحقتهم قضائيًا، لمشاركتهم فى تظاهرة فى الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم، أول أمس الأحد.





وبحسب "فرانس برس"، قال بيان وزارة الداخلية الجزائرية، إنه "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونًا، طبقاً لأحكام المادة 173 من القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية"، موضحة أن الإطفائيين على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.

ودانت الداخلية الجزائرية ما اعتبرته "خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسى ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن"، داعية جميع المنتسبين الى العمل بالإطفاء إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".

وشهدت الجزائر تظاهرة لأعوان الحماية المدنية "عناصر الدفاع المدنى"، أول أمس الأحد، حيث شاركوا بالزى الوظيفى قرب مقر الرئاسة فى العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف فى اليوم نفسه من دون توضح الأسباب.

وقال الإطفائيون إن الشرطة تصدت بعنف للمسيرة، وتعرضت قوات الأمن لهم بالضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت وزارة الداخلية وصفت التظاهرة بأنها "مخالفة للقانون"، مشددة فى بيانها على أن الحركة الاحتجاجية "مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".