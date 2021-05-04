الفيضانات تقتل 14 شخصا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، الثلاثاء، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلانى فرهاد، قوله إن الحادث وقع فى قرية الروخة بمنطقة أدراسكان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة.

وأضاف فرهاد أن الفيضانات دمرت أيضا عشرات الهكتارات من الأراضى وقتلت عشرات الماشية.