رغم استضافته للعلاج.. القضاء الإسبانى يستدعى زعيم جبهة بوليساريو

جدة - نرمين السيد - أصدر القضاء الإسبانى، أمس الإثنين، أمر استدعاء للأمين العام لجبهة بوليساريو، إبراهيم غالى، الذى نقل إلى إسبانيا لتلقى العلاج، للمثول أمامه غدًا الأربعاء، بسبب اتهامه بممارسة التعذيب.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، يستدعى القضاء الإسبانى زعيم البوليساريو للمثول أمامه فى إطار شكوى تقدم بها المعارض السياسى لقيادة بوليساريو فاضل بريكة، الذى يحمل الجنسية الإسبانية، حسبما أفاد المصدر نفسه. وبحسب التقارير، يجهل القضاء الإسبانى ما إذا غالى المصاب بفيروس كورونا، سيتمكن من المثول أمام المحكمة أم لا، لافتة إلى أنه يقبع منذ الأسبوع الأخير من أبريل، فى مستشفى يمدينة لوجرونيو، شمال إسبانيا. وكانت معالجة زعيم البوليساريو، أو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب، فى إسبانيا أثارت غضب وسخط المغرب.

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