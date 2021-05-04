مقتل 12 شخصًا بينهم 7 جنود فى هجوم بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - واستنادًا إلى 4 مصادر محلية، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن متشددين وصلوا إلى منطقة أجيرى التابعة لولاية بورنو، على متن دراجات نارية، وقتلوا ضابطًا بالجيش و6 جنود.

وأوضحت المصادر النيجيرية، أن "المهاجمين قتلوا أيضا 6 مدنيين، وأحرقوا عددًا من المبانى السكنية، واستولوا على مقتنيات ثمينة".

يأتى ذلك فى ظل تصاعد لهجمات المتطرفين فى شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر الماضية، حيث قُتل عشرات الجنود، ونزح آلاف المواطنين النيجيريين.