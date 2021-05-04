مصرع 15 شخصا فى انقلاب حافلة بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرا إلى أن عددا منهم إصاباتهم خطيرة.

ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.